"Финам" рекомендует держать акции China TCM с прогнозной ценой HKD4,16

"Финам" рекомендует держать акции China Traditional Chinese Medicine Holdings (China TCM) с прогнозной стоимостью на уровне 4,16 гонконгского доллара (HKD) за штуку на май 2024 года, что предполагает потенциал роста 5,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Препараты традиционной китайской медицины составляют свыше 30% от общего потребления медикаментов в Поднебесной. Согласно прогнозам, в 2024 году объем продаж такой продукции в КНР превысит 1 трлн юаней. Компания China Traditional Chinese Medicine Holdings поддерживает лучшие традиции этой многовековой науки. В 2022 году регулятивные нормы в сегменте растительных гранул в КНР были значительно ужесточены, и это отразилось на годовых финансовых результатах компании. В ближайшие кварталы игроки могут занять выжидательные позиции в отношении эмитента на фоне этих изменений в регулятивной среде.", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

China Traditional Chinese Medicine Holdings - китайская фармацевтическая компания, специализирующаяся на препаратах традиционной китайской медицины и входящая в структуру холдинга фармгиганта Sinopharm.

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