Рубль по итогам вторника ускорил снижение к доллару и евро на фоне активно падающей нефти

Москва. 30 мая. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне сильно упавшей нефти.

Курс доллара США составил 81,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 32 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,2 руб./EUR1, подорожав на 39,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 35,5 копейки - до 83,87 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 3,8 копейки - до 11,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль во вторник подешевел к доллару и евро, несколько усилил темпы снижения ближе к окончанию торговой сессии на фоне активно падающей нефти. Тем не менее в целом участники рынка продолжали находиться в ожидании новых сигналов к движению после того, как накануне завершился налоговый период мая. Единой датой внесения налоговых платежей является 28-е число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая пришлось на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа стал понедельник, 29 мая.

Растущий потребительский спрос и ослабление рубля могут способствовать повышению текущих темпов роста потребительских цен и более быстрому ускорению годовой инфляции, говорится в опубликованном во вторник бюллетене "О чем говорят тренды", который был подготовлен департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"В этом случае для обеспечения инфляции на уровне цели в 2024 году может потребоваться проведение более жесткой денежно-кредитной политики", - отмечают аналитики ЦБ.

Они напоминают о временных лагах, с которыми решения по денежно-кредитной политике транслируются в динамику инфляции. "Это означает, что номинальные процентные ставки должны будут прирастать быстрее, чем ускорение роста цен и его влияние на рост инфляционных ожиданий", - поясняет департамент ЦБ.

Сдержать совокупный спрос во второй половине 2023 года и далее должно снижение ненефтегазового дефицита бюджета с текущего уровня до уровня, утвержденного в законе о бюджете на этот и последующие годы (то есть возврат к параметрам бюджетного правила). "Это способно действовать как дезинфляционный фактор, снижающий потребность в ужесточении ДКП", - подчеркивается в документе.

Рост потребительских цен в апреле-мае оставался умеренным при увеличении темпов роста устойчивых компонентов цен с пониженного уровня, отмечают эксперты. При этом в производственном звене наблюдается все более выраженный опережающий рост цен на потребительские товары, что указывает на вероятное повышение инфляционного давления. Это может потребовать повышения ключевой ставки для того, чтобы инфляция соответствовала цели вблизи 4% в 2024 году, отмечают аналитики ЦБ.

"Последние две недели волатильность пары "рубль-доллар" была непривычно низкой. С середины мая курс держится около отметки 80 руб./$1, причем диапазон колебаний не превышает 1,5 руб. Довольно необычная картина, хотя и есть несколько версий происходящего. Возможно, это некоторый рыночный консенсус, такое возможно, но против этой версии говорит сохранение высокой волатильности рубля к другим валютам. Поэтому не исключено, что есть какой-то крупный участник рынка, который своими силами держит рынок, не позволяя курсу двигаться сильно вверх или вниз", - полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Российская валюта сегодня продолжила снижаться по отношению к доллару США на фоне снижения влияния налогового периода. Рубль сегодня торговался выше отметки 81. Также снижение рубля сегодня ускорилось на фоне распродаж на нефтяном рынке", - говорит аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Рубль потерял поддержку налогового периода и заметно просел на финише торгов. На первый план вновь выходят экспортно-импортные потоки, и на ближайшее время могут доминировать покупатели валюты. Единственно, постепенно будет ослабевать фактор валютного спроса со стороны иностранных компаний, которые конвертируют средства от продажи российских активов. Пока ближайшей целью по паре "рубль-доллар" является диапазон 81-82 руб./$1", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Цены на нефть ускорили падение вечером во вторник на опасениях из-за потолка американского госдолга и вероятного снижения спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составляет $73,71 за баррель, что на 4,35% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 4,22%, до $69,6 за баррель.

Трейдеры беспокоятся, что Конгресс США не одобрит проект соглашения о потолке госдолга, отмечает Trading Economics. Рассмотрение документа в Палате представителей запланировано на среду.

Дополнительное давление на котировки оказывает перспектива снижения спроса, особенно со стороны Китая. Новая информация о ситуации в его экономике станет известна в среду в 4:30 МСК, когда Государственное статистическое управление опубликует официальное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) за май.

Банк России во вторник, 30 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 401,5 млрд рублей (при лимите 2,48 трлн рублей и спросе 2 трлн 401,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 мая, банки разместили 1,65 трлн рублей (при лимите 1,65 трлн рублей и спросе 2 трлн 419,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 мая на 63,17 копейки, до 80,6872 руб./$1, и увеличил курс евро на 61,06 копейки, до 86,5119 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 79,68 копейки по отношению к пятнице и составил 80,7685 руб./$1. В понедельник торги данным контрактом не проводились из-за выходного дня в США, где отмечали День памяти. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 56,88 копейки относительно понедельника и составил 80,7883 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 579,245 млн, из которых $473,343 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 105,902 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 58,98 копейки, до 86,6277 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 63,92 копейки, до 86,6277 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR508,299 млн, из которых EUR131,539 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR376,76 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках понедельника - 7,48% и 7,65% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно начала недели - 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.