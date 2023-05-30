Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 30 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедший на новостях о достижении соглашения по повышению потолка госдолга США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ расширились, а для ряда бумаг - сузились.

Отечественные долговые бумаги практически никак не отреагировали на новости об атаке беспилотников в Московском регионе. В министерстве обороны России заявили, что российские военные перехватили восемь беспилотников, которыми Киев планировал атаковать объекты в Москве. "Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены", - говорится в сообщении Минобороны РФ. "Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье", - сообщило Минобороны.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 15 базисных пунктов - до 64,33% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 9,76% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 19 базисных пунктов - до 68,94% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 8,83% годовых; при этом спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 3 базисных пункта, подешевев до 43,33% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,9% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 44 базисных пункта, подорожав до 45,66% от номинала (их доходность снизилась на 37 базисных пунктов - до 33,98% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 223 базисных пункта - до 46,19% от номинала (их доходность снизилась на 154 базисных пункта и составила 26,61% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене относительно предыдущего торгового дня 19 базисных пунктов, подорожав до 42,49% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов, составив 22,01% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 194 базисных пункта - до 88,03% от номинала (его доходность выросла на 876 базисных пунктов и составила 46,64% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,89% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренный рост, отыгрывая новости о достижении принципиального соглашения о повышении потолка госдолга США (данный фактор не мог быть отыгран в понедельник из-за праздничного дня в США).

На минувших выходных президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявили о достижении принципиального соглашения об увеличении лимита на госзаимствования до конца 2024 года. "Мы достигли двустороннего соглашения. И сейчас мы готовы направить его на рассмотрение в Конгресс", - заявил Байден по итогам телефонного разговора с Маккарти. Американский президент отметил, что достигнутое соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов". "Снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта", - сказал Байден, призвав обе партии в Конгрессе объединиться для скорейшего принятия соглашения.

При этом некоторые аналитики с осторожностью оценивают перспективы одобрения сделки Конгрессом. "Первоначальная реакция, скорее всего, будет позитивной, однако затем настроения могут стать более умеренными из-за того, что сделка еще не одобрена. Следующим препятствием станет Конгресс, где мы видим признаки недовольства", - написал Ричард Хантер из Interactive Investor.