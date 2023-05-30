"БКС МИ" повысил целевую цену акций Toll Brothers до $80

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Toll Brothers с $70 до $80 за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать".

"Toll Brothers 23 мая отчиталась о росте прибыли за 2К23 на 54% до $2,85/акц., выше нашего прогноза ($1,81). Выручка в девелопменте составила $2,5 млрд (+14%). Наблюдался и рост сданных в эксплуатацию объектов до 2492 домов (+4%). Мы повышаем оценку прибыли на финансовый 2023 год до $10,37 с $8,66 из-за превосходящего прогнозы результата за финансовый 2К23. В финансовом 2024 году мы ждем прибыль $8,5 (ранее - $7,5) из-за более высокого прогноза выручки. Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы рынка жилья и лидерство в элитном сегменте. Сектор выиграет от благоприятных трендов в демографии и длительного периода недостаточного строительства", - пишут аналитики "БКС МИ".

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