"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции Совкомфлота с целью 133 руб

"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 133 руб. за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 70%, отмечается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

"Оператор морской транспортировки энергоносителей опубликовал ключевые финансовые показатели по МСФО за I квартал 2023 года. Выручка показала рекордные за 5 лет темпы роста - на 58% г/г, а EBITDA выросла аж на 137% г/г. Вместо убытков чистая прибыль в размере $286 млн. Основным драйвером роста доходов, по заявлению менеджмента, стал сегмент транспортировки нефти. У компании есть еще индустриальный сегмент (обслуживание шельфовых месторождений, газовые поставки). Но сейчас она, скорее всего, решила сконцентрироваться на перевозке нефти за счет эффекта масштаба и, как следствие, более высокой маржинальности", - пишет Цыбиков.

По его оценке, акции "Совкомфлота" торгуются дешево по мультипликаторам относительно своих максимумов и мультипликаторов, с которыми торгуются мировые аналоги. Текущий EV/EBITDA находится на уровне 2,2х, тогда как при выходе "Совкомфлота" на биржу этот показатель достигал 3,5х. При этом средний мультипликатор, с которым торгуются акции мировых аналогов, превышает 4х.

Эксперт также отмечает, что выплаты за следующие два года могут принести акционерам "Совкомфлота" двузначные доходности (19,2% за 2023-й и более 10% за 2024-й). Прогнозы основаны на том, что база для дивидендов (не менее 50% от скорр. чистой прибыли по МСФО, согласно див. политике) должна увеличиться на фоне благоприятных условий (высоких ставок фрахта) на отечественном рынке морских перевозок энергоносителей.

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