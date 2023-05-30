Рубль днем стабилен в основных парах, несмотря на падение цен на нефть

Москва. 30 мая. Доллар США и евро лишь незначительно меняются на Московской бирже во вторник днем; рубль стабилен к бивалютной корзине, несмотря на падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 80,76 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,81 руб./EUR1, подорожав на 0,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,9 копейки - до 83,48 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,6 копейки - до 11,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем лишь слегка меняется в основных валютных парах, несмотря на снижение цен на нефть. Участники рынка находятся в ожидании новых сигналов к движению после того, как накануне завершился налоговый период мая. Единой датой внесения налоговых платежей является 28-е число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая пришлось на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа стал понедельник, 29 мая.

"Последние две недели волатильность пары "рубль-доллар" была непривычно низкой. С середины мая курс держится около отметки 80 руб./$1, причем диапазон колебаний не превышает 1,5 руб. Довольно необычная картина, хотя и есть несколько версий происходящего. Возможно, это некоторый рыночный консенсус, такое возможно, но против этой версии говорит сохранение высокой волатильности рубля к другим валютам. Поэтому не исключено, что есть какой-то крупный участник рынка, который своими силами держит рынок, не позволяя курсу двигаться сильно вверх или вниз", - полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Рубль потерял поддержку налогового периода и заметно просел на финише торгов. На первый план вновь выходят экспортно-импортные потоки, и на ближайшее время могут доминировать покупатели валюты. Единственно, постепенно будет ослабевать фактор валютного спроса со стороны иностранных компаний, которые конвертируют средства от продажи российских активов. Пока ближайшей целью по паре "рубль-доллар" является диапазон 81-82 руб./$1", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Цены на нефть продолжают снижаться днем во вторник на опасениях из-за потолка американского госдолга.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $75,98 за баррель, что на 1,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1%, до $71,93 за баррель.

В среду Палата представителей Конгресса США проведет голосование по проекту соглашения о потолке госдолга, после чего документ поступит на рассмотрение в Сенат.

Активные противники соглашения в обеих палатах парламента могут замедлить его принятие, отмечает The Wall Street Journal. Некоторые из консервативных законодателей уже заявили, что не поддержат сделку, поскольку она недостаточно ограничивает бюджетные расходы, в то время как прогрессивные демократы считают сокращение расходов чрезмерным.

Кроме того, трейдеры ожидают очередное заседание ОПЕК в воскресенье.

Банк России во вторник, 30 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 401,5 млрд рублей (при лимите 2,48 трлн рублей и спросе 2 трлн 401,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 мая, банки разместили 1,65 трлн рублей (при лимите 1,65 трлн рублей и спросе 2 трлн 419,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках понедельника - 7,48% и 7,65% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно начала недели - 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.