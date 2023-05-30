Говорить о дальнейшем устойчивом росте рынка акций РФ весьма сложно - "Открытие Инвестиции"

Говорить о дальнейшем устойчивом росте российского рынка акций пока весьма сложно, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Российский рынок провел на положительной территории первую половину торгов во вторник. Говорить о дальнейшем устойчивом росте весьма сложно, так как этот рост не имеет конкретных идей. Лидерами среди индексных бумаг были "АЛРОСА", "ГК ПИК", "Магнит", "ЛУКОЙЛ", "НЛМК", а самыми слабыми оказались МКБ, VK, "Полюс", "Эн+ груп" и Ozon", - отмечает Кочетков в комментарии.

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