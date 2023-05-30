"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции "РусГидро", сообщается в комментарии аналитиков.

"Результаты эмитента за I квартал 2023 года по МСФО вышли лучше наших ожиданий - индексация тарифов позволила "РусГидро" значительно прибавить практически по всем основным показателям. Например, EBITDA выросла на 21% г/г (до 43,4 млрд руб.), чистая прибыль составила 29,3 млрд руб. Однако, как мы и опасались, инвестиции в I квартале выросли в 4,5 раза г/г (до 62 млрд руб.). Несмотря на хорошую прибыль, компания показала отрицательный свободный денежный поток за квартал. Это, на наш взгляд, не помешает компании заплатить дивиденды. Решение по дивидендам может быть принято во вторник или в ближайшее время", - указывают эксперты.

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