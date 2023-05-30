Котировки акций Магнита сохраняют фундаментальные риски снижения - "Велес Капитал"

Котировки акций "Магнита" сохраняют фундаментальные риски снижения, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Поддержку "Магниту" оказывали новости о сохранении акций компании в базах индексов Мосбиржи и РТС, хотя бумаги были внесены в лист ожидания в связи с их переводом в третий уровень листинга. Мосбиржа, вероятно, дает эмитенту время для устранения нарушения, связанного с отсутствием действующего совета директоров. Собрать кворум на собрании акционеров и старом совете директоров с последующим выбором нового совета директоров "Магниту" на данный момент сложно из-за большего количества иностранных участников в капитале, - отмечает эксперт в обзоре. - C технической точки зрения акции "Магнита" остаются под краткосрочным и среднесрочным нисходящим давлением и растут в рамках снятия образовавшейся перепроданности. При закреплении выше сопротивления 4310 руб. бумаги могут совершить скачок в район 4550 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), а при более благоприятном сценарии - к 4810 руб., где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда. Положение ниже 4310 руб. в то же время будет указывать на сохранение высоких рисков возвращения к падению с перспективой движения к 3850 руб., а далее - к 3600 руб. и ниже".

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