"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота

"КИТ Финанс Брокер" досрочно закрыл торговую спекулятивную идею "покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 80 руб. за штуку", открытую 29 мая, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

Эксперт принял решение зафиксировать прибыль в акциях "Совкомфлота" по 79,85 руб. и закрыть инвестиционную идею с целью 80 руб. Доходность идеи: +19,2% за 2 дня.

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