Нефть продолжит торговаться в диапазоне $75-80 за барр. в ближайшие дни - Альфа-Банк

Нефть продолжит торговаться в диапазоне $75-80 за баррель Brent в ближайшие дни на фоне сохраняющегося потенциала роста, однако серьёзных драйверов на рынке пока нет, говорится в комментарии Альфа-Банка.

"Навес из коротких позиций во фьючерсах на нефть марок Brent и WTI начинает сокращаться, поскольку трейдеры закрывают спекулятивные позиции в преддверии слушаний в Конгрессе и близящейся встречи ОПЕК+, - констатируют эксперты. - Однако условий, способных спровоцировать полномасштабный отскок цен на рынке, пока нет. Хотя фундаментальные показатели нефтяного рынка остаются довольно сильными, мы отмечаем, что недавнее падение цен на рынке нефти было в значительной степени вызвано отсутствием уверенности в вопросе сокращения предложения и опасениями в отношении потенциала замедления спроса на фоне надвигающейся рецессии".

С учетом близящейся встречи ОПЕК+ и запланированных переговоров по долговой сделке, которые пройдут на этой неделе, аналитики полагают, что Brent может протестировать уровень $80 за барр., оттолкнувшись от уровня поддержки у отметки $75 за барр.

"Любой прорыв будет способствовать улучшению настроений на рынке нефти, однако за неимением других драйверов роста мы полагаем, что котировки нефти марки Brent продолжат торговаться в диапазоне $75-80/барр. в ближайшие дни", - прогнозируют в банке.

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