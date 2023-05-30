"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Самолета

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы "Самолет" с целевой ценой 4000 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 34% с текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Совет директоров принял решение о выкупе акций на рынке в размере до 10 млрд руб. до конца 2023 года: Объявленный обратный выкуп акций может составить до 6% уставного капитала компании по цене закрытия на пятницу 26 мая 2023 года, что поддержит котировки акций компании", - пишет аналитик Елена Царева.

Компания также заявила, что приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях. На взгляд эксперта, обратный выкуп акций не окажет влияния на дивидендные выплаты - минимум 5 млрд руб., согласно дивидендной политике.

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