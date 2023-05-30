ПСБ рекомендует покупать акции Роснефти с прогнозной ценой 507 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Роснефти" с прогнозной стоимостью 507 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

"17,97 рубля на акцию рекомендовал выплатить совет директоров "Роснефти" в качестве финальных дивидендов за 2022 год. Исходя из отчетности по МСФО за прошлый год и с учетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев, рынок примерно такой уровень и ожидал. Реестр закроется 11 июля. Суммарный дивиденд за 2022 год - 38,36 руб./акцию, доходность - 8,7%. Долгосрочно "Роснефть" - наш фаворит в секторе на фоне успешной переориентации на Азию и реализации флагманского проекта "Восток Ойл", - отмечают эксперты.

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