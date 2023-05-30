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30 мая 2023 года 11:47
ПСБ повысил прогнозную цену акций Самолета до 4500 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили прогнозную цену акций Группы "Самолет" с 3300 до 4500 руб. за штуку, сообщается в комментарии банка. "Совет директоров решил осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд рублей до конца 2023 года, - отмечают эксперты. - Исходя из цены закрытия в понедельник, это соответствует 5,3% акций девелопера или практически 2/3 от акций в свободном обращении, что приведет к уменьшению их ликвидности. Но сам процесс выкупа поддержит котировки акций, так как "Самолет" явно недооценен. Выкуп актуален, что особенно важно при публикации операционного отчета за I квартал 2023 года". Первичный рынок недвижимости в начале года был слабым, а темпы продаж" Самолета" в I квартале, по прогнозам стратегов ПСБ, могут оказаться слабее ожиданий рынка и привести к продажам его акций, при этом обратный выкуп акций поддержит котировки. "Считаем бумаги "Самолета" привлекательными в долгосрочной перспективе, - пишут аналитики банка. - Это недорогой по мультипликатору EV/EBITDA 2023 и самый быстрорастущий публичный девелопер. Обладает крупнейшим земельным банком в РФ, занимает второе место по объему строящегося жилья по состоянию на апрель 2023 года. У "Самолета" амбициозные планы на этот год (планирует в 1,8 раз увеличить продажи первичной недвижимости, практически удвоить EBITDA), он активно развивается в регионах, выстраивает свою экосистему". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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