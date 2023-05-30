Фондовые индексы США, скорее всего, перепишут максимумы 2023г во вторник - БКС Экспресс

Ведущие американские фондовые индексы, скорее всего, смогут переписать свои максимумы текущего года на торгах во вторник, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Еще в пятницу инвесторы питали надежды на достижение прогресса в расширении потолка госдолга США, который бы позволил избежать дефолта страны 1 июня. Пятничное закрытие индексов было резко вверх, а в понедельник трейдеры отдыхали по случаю национальных праздников. И выходные принесли рынкам облегчение: главы Белого дома и Конгресса договорились о поднятии планки, по сроку новый потолок отодвинут до 1 января 2025 года. Законодателям осталось лишь ратифицировать соглашение Байдена и Маккарти. Во вторник на основной сессии ведущие индексы, скорее всего, перепишут свои максимумы 2023 года. Так, для бенчмарка широкого рынка акций S&P 500 все последние недели ориентиром вверху выступала область 4300 пунктов, а для высокотехнологичного Nasdaq ближайшим сопротивлением значится августовский пик 2022 года под 13200 пунктами. Если не случится неожиданных сюрпризов, уже в ближайшие сессии индексы могут быть там. А защитные уровни в S&P 500 прежние - 4100-4050 пунктов", - указывает аналитик в обзоре.

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