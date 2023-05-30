Рубль может завершить торги вторника на отметке ниже 81 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может завершить торги вторника на отметке ниже 81 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Под конец понедельника рубль перешел к заметному ослаблению, потеряв поддержку фактора налогового периода. Во вторник курс USD/RUB находится у 80,7 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Сегодня после открытия западных площадок после выходных доллар на глобальном рынке может коррекционно ослабиться. На этом фоне курс USD/RUB, вероятно, закончит день ниже 81 руб./$1", - отмечается в комментарии.

Нефтяные цены в понедельник умеренно выросли по итогам дня в отсутствии принципиально важных для нефтяного рынка новостей. Во вторник фьючерсы Brent снизились к $76,6/барр. По мнению экспертов банка, доллар сейчас может показывать более выраженную динамику по мере того, как инвесторы будут отыгрывать новости о повышении "потолка" долга в США, что окажет влияние на котировки нефти. В случае его ослабления фьючерсы Brent способны вновь превысить отметку в $77/барр.

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