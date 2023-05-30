"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Роснефти на уровне 391,9 руб

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций "Роснефти" на уровне 391,9 рубля за штуку, что предполагает снижение на 10,3% без учета дивидендов, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Стало известно во вторник, что совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить 17,97 руб. на акцию в качестве финальных дивидендов за 2022 год. Доходность выплаты может составить 4,1%, датой закрытия реестра для получения дивиденда установлено 11 июля. Размер выплат соответствует 50% прибыли по МСФО за 2П22, что согласуется с дивидендной политикой компании. На этом фоне размер дивидендов совпал с нашими и рыночными ожиданиями, - указывает эксперт. - В преддверии дивидендов акции эмитента показали бурный рост, что, возможно, могло быть связано с ожиданием более высокой нормы выплат в связи со сложностями бюджета, однако сюрприза не случилось. На этом фоне ожидаем умеренно негативную реакцию на рекомендацию СД. Сохраняем целевую цену по бумагам "Роснефти" на отметке 391,9 руб. за штуку, что соответствует "даунсайду" 10,3% без учета дивидендов".

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