Индекс S&P 500 может достичь 4230-4250 пунктов к концу недели - "Финам"

Индекс S&P 500 может достичь 4230-4250 пунктов к концу недели, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов.

Эксперт отмечает, что на текущей неделе ожидается важная статистика, в частности, майский отчет по рынку труда, который может повлиять на решение ФРС относительно вектора развития ДКП в июне. В понедельник торги на фондовом рынке США не проходили, поэтому новость о соглашении повышения лимита госдолга пока рынком не отыграна.

"С технической точки зрения индекс S&P 500 показывает умеренно позитивную динамику, имеет шансы к окончанию текущей торговой недели продолжить свой рост и достигнуть уровня 4230-4250 пунктов", - указывает Пухов.

Аналитик также напоминает, что в в минувшие выходные появилась информация о том, что президент США Байден договорился по лимиту госдолга со спикером Палаты представителей - республиканцем К. Маккарти. По его словам, достигнутое соглашение предотвращает возможный дефолт, который катастрофическим образом повлияет на мировую финансовую систему. По информации СМИ, вышеупомянутое соглашение повысит лимит госдолга на два года и ограничит расходы, не связанные с обороной, до уровня текущего финансового года.

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