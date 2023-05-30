Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика РФ и США и результаты "РусГидро":

- Бюллетень ЦБ РФ "О чем говорят тренды";

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board за май;

- Индекс цен на жилье в США за март;

- Результаты "РусГидро" за 1К23 по МСФО.

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