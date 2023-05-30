Возможно ослабление рубля до 81,5 руб./$1 во вторник - SberCIB

Возможно ослабление рубля до 81,5 руб./$1 во вторник, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в понедельник держался вблизи 80 руб./$1 большую часть дня, но ближе к вечеру резко ослаб до 81 руб./$1, а объем торгов увеличился. Похоже, что перед введением с 1 июня лимита на покупку валюты иностранными компаниями, покидающими Россию, спрос на валюту активизировался. Лимит будет установлен на уровне $1 млрд в месяц. Во вторник рубль может достичь 81,5руб./$1", - отмечается в комментарии.

Баррель Brent в понедельник завершил торги на уровне $77,07. Во вторник утром нефть торгуется дешевле $77/барр. и в течение дня, как ожидают аналитики, будет находиться в диапазоне $76-77/барр. Инвесторы сфокусированы на предстоящей встрече ОПЕК+.

"Доходности ОФЗ в понедельник прибавили 1-5 б. п. Во вторник Минфин объявит о недельных аукционах. Доходности российских гособлигаций могут вырасти ещё на несколько базисных пунктов, если будет предложено два выпуска с фиксированным купоном", - прогнозируют в SberCIB.

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