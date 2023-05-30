Доходность ОФЗ может вырасти еще на несколько базисных пунктов во вторник - ПСБ

Доходность рублевых гособлигаций по всей кривой может вырасти еще на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии во вторник перед недельными аукционами Минфина РФ (среда) и с учетом усиления геополитических рисков, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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