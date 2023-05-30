Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг" покупать" для акций Роснефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций "Роснефти", сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Роснефть" представила ключевые финансовые показатели по МСФО за 2П22, 9M22 и 2022 год и в скором времени может раскрыть результаты за 1К23. Мы прогнозируем сокращение выручки в 1К23 на 5% к/к (до 1750 млрд руб.), то есть темпом заметно меньшим, чем падение средней цены марки Urals на 9% по сравнению с 4К22. Это объясняется тем фактом, что порядка 55% сырой нефти эмитент продает по премиальным каналам, таким как трубопровод ВСТО, а выраженные в рублях цены на экспортируемые нефтепродукты даже выросли в квартальном сопоставлении. Благодаря жесткому контролю затрат, который мы уже наблюдали в прошлом году, EBITDA, как ожидается, вырастет на 15% к/к (до 620 млрд руб.), что предполагает весьма приличную рентабельность в 35%. Чистая прибыль должна составить 305 млрд руб. (+37% к/к), за счет чего отчетный квартал может внести 14,4 руб. в дивиденды за 1П23 при квартальной дивидендной доходности в 3,3%, - пишут эксперты в комментарии. - Мы оптимистически смотрим на перспективы бумаг эмитента, а прогнозируемый рост EBITDA в 1К23 лишь подкрепляет инвестиционную привлекательность. Гигантский проект "Восток Ойл", запуск которого намечен на 2024 год, уже в 2025 году должен оказать ощутимое влияние на объемы производства и финансовые показатели компании".

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