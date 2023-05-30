"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ГК "Самолет", реализация объявленной программы buyback способна привести к существенной позитивной переоценке бумаг эмитента, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Оптимизм в секторе строительных компаний связан с корпоративными новостями. "Самолет" до конца 2023 года проведет программу buyback на сумму до 10 млрд руб. Исходя из текущей рыночной оценки на указанную сумму можно купить около 6% акций эмитента, что составляет порядка 2/3 всего free float, - отмечает начальник Управления анализа рынков Алексей Павлов. - Таким образом, реализация программы способна привести к существенной позитивной переоценке бумаг застройщика. Сохраняем позитивный взгляд на акции "Самолета" и по-прежнему рекомендуем их к покупке".

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