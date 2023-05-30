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30 мая 2023 года 09:10

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком американского госдолга

Рынки акций Японии и Южной Кореи растут, материковый Китай и Гонконг торгуются в минусе во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой динамики.

Инвесторы ждут новостей относительно решения проблемы потолка госдолга в США, а также важных статистических данных. В частности, в среду в Китае будет опубликовано значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) за май, а в пятницу в Южной Корее будут обнародованы данные об изменении ВВП страны в первом квартале и майской инфляции.

Безработица в Японии в апреле опустилась до 2,6% по сравнению с максимальными за четырнадцать месяцев 2,8% в марте. Эксперты в среднем ожидали снижения до 2,7%, по данным Trading Economics.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 132 открытых вакансии, как и в марте. Это самый низкий показатель с августа 2022 года.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличился на 0,3%.

Растут котировки акций технологических компаний, включая Advantest - на 2,6%, Tokyo Electron - на 0,1%, Renesas Electronics - на 0,2%, Ibiden - на 1,2%.

Кроме того, дорожают акции производителей стали и стальной продукции: Kobe Steel Ltd. - на 5,9%, Japan Steel Works Ltd. - на 2,2% и JFE Holdings Inc. - на 2%.

В то же время цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group опустилась на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК поднялся более чем на 1%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 2,7%, еще одного чипмейкера SK Hynix Inc. - на 1,3%, сталелитейной компании Posco - на 0,4%.

При этом рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor упала на 2,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК потерял 0,8%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%, причем он демонстрирует отрицательную динамику уже пятые торги подряд и находится на минимуме за полгода.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее существенное снижение показывают бумаги транспортной компании Orient Overseas - на 5,2%, биофармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 3,7%, девелоперов Longfor Group Holdings Ltd. и Country Garden Holdings (SPB: 2007) - на 3,2% и 2,7% соответственно.

В то же время дорожают бумаги чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. - на 3,1%, автопроизводителя BYD - на 0,7%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 0,4%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 0,3% и ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 0,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:32 МСК снизился на 0,2%.

В частности, падают котировки акций золотодобывающих компаний Falcon Metals Ltd. и St. Barbara Ltd. - соответственно на 5% и 3,2%.

Цена бумаг энергетических компаний тоже опускается, в том числе Woodside Energy - на 0,5%, Santos - на 0,3%, Whitehaven Coal - на 4,5%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,4% и 0,2% соответственно.

Цены на нефть опускаются во вторник на фоне низкой активности торгов после выходных в США и Великобритании.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск во вторник составляет $76,63 за баррель, что на $0,44 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,12 (0,15%), до $77,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,26 (0,36%), до $72,41 за баррель. Накануне основные торги на бирже не проводились из-за выходного в США.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком американского госдолга. Осталась всего неделя до 5 июня - даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен обозначила как дедлайн для повышения лимита госзаимствований.

Голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, запланировано на среду. Далее оно поступит на рассмотрение в Сенат.

Байден лично призвал законодателей одобрить соглашение.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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