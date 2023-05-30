Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $74-78/барр. в ближайшие дни - БКС Экспресс

Широкий торговый диапазон $74-78 за баррель нефти марки Brent может оставаться актуальным в ближайшие дни, считают эксперты БКС Экспресс.

"Торги нефтяным фьючерсами в понедельник проходили в сдержанном ключе на фоне выходного дня в США и Великобритании, а также отсутствия новых значимых новостей. Спред между марками Brent и WTI немного сузился, но это техническое сужение в преддверии экспирации по июльскому контракту Brent на текущей неделе. Информационный фон преимущественно позитивный, участники рынка были обнадежены прогрессом в решении вопроса с потолком долга в США, - отмечают аналитики в комментарии. - Среднесрочно потенциал для роста есть, но участники рынка опасаются системных рисков и проявляют осторожность. Широкий торговый диапазон $74-78 за баррель марки Brent может оставаться актуальным в ближайшие дни. На горизонте месяца вероятности смещены в пользу роста выше $80".

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