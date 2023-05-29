Рубль к концу торгов понедельника усилил темпы падения к доллару и евро на фоне завершения налоговых выплат мая

Москва. 29 мая. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам понедельника, рубль упал к бивалютной корзине на фоне завершения перечисления в бюджет налоговых платежей мая.

Курс доллара США составил 80,83 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 77 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,8 руб./EUR1, подорожав на 1,12 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,85 копейки - до 82,8 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,1 копейки - до 11,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером в понедельник заметно ускорил темпы падения в основных валютных парах на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров из-за завершения налогового периода мая. Единой датой внесения налоговых платежей является 28-е число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая пришлось на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа стал понедельник, 29 мая.

При этом торги на внутреннем валютном рынке проходили при довольно низкой активности игроков, так как в понедельник закрыты биржи США и Великобритании (День памяти в США, Банковский выходной в Британии).

"Курс рубля остается стабильным к основным валютам: пара "доллар-рубль" консолидируется около 80 руб./$1. Влияние налогового периода на ход торгов в очередной раз практически незаметно. В данный момент не видно значительных триггеров, способных сдвинуть текущее равновесие. В конце июня-начале июля можно ожидать некоторого локального укрепления рубля на фоне значительных выплат дивидендов экспортерами и увеличения налоговых поступлений от нефтяников согласно принятым изменениям по бенчмаркам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев.

"Рубль после позитивного старта сдал позиции, но затем быстро восстановился. Однако восходящее движение также не получило развития. Рубль продолжает консолидироваться в узком коридоре почти всю вторую половину месяца. Вероятно, на текущих уровнях найден баланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Нарушить данное равновесие способно сокращение экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен, которое началось в середине апреля. Сырьевой фактор влияет на поступление инвалюты на российский рынок с определенным лагом во времени. Дополнительное давление на рубль способно оказать завершение налогового периода, пик которого приходится на сегодняшний день. Правда, в прошлом месяце это не помешало рублю перейти к активному укреплению примерно в это же время. Еще одним фактором ослабления рубля способно выступить перечисление инвесторам большого объема дивидендов. Хотя часть из них направится на рынок акций, существенные суммы могут быть вложены в иностранную валюту", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"На валютном рынке Московской биржи восьмую сессию подряд сохраняется баланс между спросом и предложением, при этом торги долларом с расчетами "завтра" проходят на довольно низких объемах, в среднем не превышая $1 млрд. Мы считаем, что на текущий момент участникам торгов нет стимула открывать позиции на рынке, а ключевые участники-экспортеры и импортеры ожидают более привлекательного курса для конверсионных операций. (. . .) На текущей неделе считаем, что доллар может предпринять попытки к снижению в диапазоне 78-80 руб. Основную и ключевую поддержку национальной валюте может оказать выход на рынок "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) в преддверии выплаты дивидендов. Так, по нашим оценкам, компания может сформировать $1,3 млрд дополнительного навеса предложения долларов, который растянется в рамках первой недели июня", - полагает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на фоне опасений в отношении спроса. Трейдеры оценивают перспективы подъема процентных ставок Федеральной резервной системой США.

На минувшей неделе обе марки подорожали, однако потенциал роста котировок может быть ограничен на фоне вероятного повышения процентных ставок по итогам июньского заседания ФРС.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $76,58 баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 0,15%, до $72,55 за баррель.

Кроме того, рынок по-прежнему обеспокоен тем влиянием, которое оказывает на спрос медленное восстановление экономики Китая, отмечает Trading Economics.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 мая на 8,88 копейки, до 80,0555 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,77 копейки, до 85,9013 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 24,09 копейки и составил 80,2191 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 049,808 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос всего на 0,31 копейки, до 85,8708 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 6,93 копейки, до 85,9875 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR646,555 млн, из которых EUR184,957 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR461,598 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках пятницы - 7,48% и 7,65% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно прошлой недели - 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.