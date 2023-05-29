Рынок акций РФ превысил 2730п по индексу МосБиржи во главе с TCS и ЛУКОЙЛом на фоне ослабления рубля

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста на фоне корпоративных новостей и улучшения внешней фондовой конъюнктуры после известий о достижении в США окончательного соглашения по потолку госдолга страны. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с начала апреля 2022 года - индикатор на фоне ослабления рубля превысил 2730 пунктов во главе с расписками TCS Group и бумагами "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2732 пункта (+1,9%), индекс РТС - 1064,18 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,9%.

Доллар к 18:50 МСК подскочил до 80,82 рубля (+0,76 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+6,9%), акции "ЛУКОЙЛа" (+4,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +1,7% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%).

Акции ВТБ нейтрально отреагировали на новости, что наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием у банка чистой прибыли по результатам прошлого года. Годовое собрание акционеров ВТБ пройдет 30 июня в заочной форме. Дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании - 6 июня 2023 года.

ВТБ по итогам 2022 года получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО. В 2023 году банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам, получить прибыль в размере от 327 млрд рублей до 400 млрд рублей.

Акционеры "Магнитогорского металлургического комбината" на годовом собрании 26 мая одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания.

Совет директоров ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" рекомендовал акционерам на годовом собрании, которое состоится 30 июня в заочной форме, не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года и не распределять прибыль. Закрытие реестра на участие в собрании - 5 июня.

Подешевели в понедельник после отсечки дивидендов за 2022 год акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,6%, до 4,1815 рубля; дивиденды - 0,2837 рубля на акцию). Также просели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи впервые с апреля прошлого года превысил 2700 пунктов.

Прошедшие выходные не принесли значимого негатива в рыночной и геополитической плоскости, в результате понедельник в очередной раз подтвердил репутацию самого "бычьего" дня недели. В Турции по итогам второго тура президентских выборов выиграл действующий глава страны - появление этой определенности умеренно благоприятно для рублевых активов. Рубль не спешил укрепляться, несмотря на прохождение через пик налогового периода, в то время как цены на нефть Brent стабильно держались выше $75 за баррель. Также поддержку рынку могло оказать реинвестирование дивидендов, в частности, полученных от Сбера, считает эксперт.

"Краткосрочно ожидаем сохранения умеренно положительной динамики. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 30 мая - 2625-2740 пунктов", - отмечает Бахтин.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, в понедельник активно росли секторы строительных компаний, транспорта, нефти и газа.

С утра заметно прибавили в цене акции застройщика "Самолет" (MOEX: SMLT), совет директоров которого поручил менеджменту до конца 2023 года провести обратный выкуп акций на рынке на сумму до 10 млрд руб. Выкуп будет осуществляться дочерней структурой, а сами акции в последствии будут использованы в общекорпоративных целях - то есть речи о погашении не идет, отметил аналитик.

Акции ВТБ в целом нейтрально отреагировали на сообщение, что наблюдательный совет банка не рекомендовал объявление и выплату дивидендов по итогам 2022 года по причине отсутствия чистой прибыли. Это сложно назвать новостью, так как ранее о подобном сценарии говорили представители банка. Подешевели акции "Газпрома", хотя результаты президентских выборов в Турции являются позитивом для компании. Президент Эрдоган заявил, что приложит все усилия, чтобы реализовать идею газового хаба на территории Турции. Впрочем, это также может стать источником дополнительных инвестиционных расходов для российской газовой компании, полагает Кочетков.

Рубль сдал позиции и в ближайшее время может продолжить дешеветь по факту завершения налогового периода и снижения нефти. Нефть просела, так как на рынке нет уверенности, что ОПЕК+ на встрече 4 июня пойдет на дополнительные сокращения производства. В середине недели поступят данные по деловой активности в Китае - ожидается небольшое улучшение в мае по сравнению с апрелем. Однако вряд ли этого хватит для разворота нефти вверх. Пока предложение на рынке кажется достаточным. При этом противоречивые заявления представителей Саудовской Аравии и РФ по поводу возможного сокращения производства работают больше на продавцов нефти, считает Кочетков.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, соглашение по повышению потолка госдолга в США вызвало умеренный оптимизм в рисковых активах, в том числе, в российских акциях. Технический дефолт в США был предотвращен, на текущей неделе по законопроекту проголосует Конгресс США.

Кроме того, инвесторы продолжают ожидать новых дивидендных новостей, в частности, от "Роснефти". Среди негативных новостей, хотя и ожидаемых, стоит отметить отказ от выплаты дивидендов компаниями ВТБ и ММК, полагает эксперт.

Нефть начала неделю со снижения, Brent просела ниже $77 за баррель. При этом краткосрочный восходящий тренд пока остается актуальным. Уже в конце текущей недели, 4 июня, состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться решения по дальнейшему регулированию добычи. Сигналы в отношении дополнительного снижения добычи от нефтедобывающих стран поступают неоднозначные. Тем временем, длинные выходные в США дали начало летнему автомобильному сезону, что может увеличить спрос на бензин, а значит и на нефть, напомнил Кравченко.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин полагает, что основной причиной оптимизма выступает продолжение дивидендного сезона: деньги от Сбербанка начали поступать на счета акционеров, которые реинвестируют их обратно в рынок. Кроме того, приближается дата отсечки дивидендов у "ЛУКОЙЛа" - 1 июня можно будет последний день купить бумаги НК на Мосбирже с дивидендами в размере 438 руб. на акцию. Также многие компании показали сильные квартальные результаты (Ozon, TCS Group, "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) ), ряд компаний объявили о выкупе акций ("Самолет", ранее - HeadHunter (MOEX: HHRU) ).

Тенденция к росту, скорее всего, "затухнет" после завершения дивидендного сезона (с конца июня). Однако к осени рост может возобновиться за счет новых факторов - сезона промежуточных дивидендов, полугодовых отчётностей, также ожидается восстановление цен на основные сырьевые товары (нефть, газ, металлы), полагает Скрябин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, оптимизм участников рынка связан с достигнутыми договоренностями о повышении потолка госдолга США, означающими снятие риска дефолта в стране и глубокого кризиса в мировой экономике. Для российского нефтегазового сектора дополнительный позитив несет победа на выборах в Турции действующего президента Эрдогана, считает она, так как продолжение его правления будет означать углубление сотрудничества с Россией в сфере импорта российских углеводородов и создания в Турции газового хаба для транспортировки сырья в Южную Европу.

Дивидендные истории и финансовые результаты за первый квартал, которые выходят в последние несколько дней, выглядят достаточно неоднозначными и оказывают сдерживающий эффект на динамику российского рынка в целом. В понедельник в лидеры роста вышли акции "Совкомфлота" (+11,1%), отыгрывающие покупками опубликованные в конце прошлой недели сильные финансовые результаты за январь-март. В аутсайдерах на новостях об ослаблении спроса на уголь в КНР оказались привилегированные акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-4,3%).

Нефть Brent опустилась ниже $77 за баррель на сообщениях СМИ о новых разногласиях внутри участников соглашения ОПЕК+. Мильчакова прогнозирует для индекса Мосбиржи на торги 30 мая диапазон 2650-2750 пунктов.

В США в пятницу основные индексы акций выросли на 1-2,2%, причем S&P 500 (+1,3%) и Nasdaq (+2,2%) достигли максимумов с августа 2022 года. По итогам недели Nasdaq увеличился на 2,5%, завершив "в плюсе" пятую неделю подряд, чего не происходило с начала февраля, сообщает MarketWatch. Индекс S&P 500 за пять рабочих дней прибавил 0,3%, в то время как Dow Jones просел на 1%.

В понедельник биржи США закрыты в связи с праздничным днем.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, рынки Южной Кореи закрыты в связи с праздником; китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 1%), умеренно просела Европа (индексы CAC 40, DAX потеряли по 0,2%, Великобритания не работает), подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Американский президент Джо Байден отметил, что достигнутое соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов". "Снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта", - сказал Байден, призвав обе партии в Конгрессе объединиться для скорейшего принятия соглашения.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в январе-апреле упала на 20,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 032,88 млрд юаней ($287,7 млрд), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Спад был отмечен в 27 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний черной металлургии, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники.

Слабые статданные усилили ожидания, что китайские власти продолжат принимать меры для стимулирования экономической активности, отмечает Trading Economics.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, принципиальное соглашение, достигнутое Белым домом и республиканцами в Палате представителей, повысит лимит госдолга на два года и ограничит расходы, не связанные с обороной, до уровня текущего финансового года на 2024 и 2025 годы.

Нижняя палата Конгресса сможет провести голосование об одобрении соглашения во вторник, 30 мая, поскольку в понедельник в США празднуется День поминовения. В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении велись уже несколько месяцев.

На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вниз после роста на новостях об урегулировании вопроса о повышения потолка госдолга США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,57 за баррель (-0,5% и +0,9% в пятницу), июльская цена WTI - $72,51 за баррель (-0,2% и +1,2% в пятницу).

По итогам минувшей недели контракт на Brent подорожал на 1,8%, WTI выросла в цене на 1,4%.

Как ожидается, объем торгов в понедельник может оказаться ниже обычного из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с государственными праздниками.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на пять единиц и составило 570, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Это минимум с марта 2022 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+24,1%), "Совкомфлота" (+11,1%), ГК "Самолет" (+9,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+6,9%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+6,2%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+5,2%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,1%), бумаги ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+5,1%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+5,1%).

Акции ГК "Самолет" выросли на фоне известий, что совет директоров принял решение поручить менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд рублей до конца 2023 года. Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях.

ПАО "Россети Северо-Запад" в январе-марте 2023 года получило 1,366 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 15,2% - до 16,187 млрд рублей.

Совет директоров "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3,2%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров, на котором будет приниматься этот вопрос, пройдет 30 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании - 6 июня.

Подешевели акции ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-13,9%), "префы" ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-6,1%), бумаги банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,5%), "префы" "Мечела" (-4,3%), акции VEON (MOEX: VEON) (-4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,1%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-2,3%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-2,1%).

Совет директоров "ЗИЛа" на заседании 26 мая принял решение рекомендовать собранию акционеров прибыль за 2022 год в размере 3,451 млрд рублей оставить нераспределенной, дивиденды по акциям не выплачивать. Собрание акционеров в заочной форме пройдет 30 июня 2023 года, реестр для участия в собрании закрывается 6 июня.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,14 млрд рублей (из них 14,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,87 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,18 млрд рублей на акции "Газпрома").