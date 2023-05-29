Инвестбанк Синара повысил прогнозную цену акций Meituan до HKD120

"Инвестиционный банк Синара" повысил прогнозную стоимость акций Meituan до 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

Рейтинг акций эмитента был повышен экспертами до уровня "держать".

"Котировки Meituan с момента выхода нашего первого обзора по компании (20 октября 2022 года), в котором мы сделали ставку на снижение стоимости акций компании, упали на 20%, в то время как индекс Hang Seng вырос на 13%. Как мы и ожидали, капитализация эмитента снизилась на фоне роста конкуренции. Аналоги Meituan в США и Европе показали гораздо более сильную динамику: котировки DoorDash и Just Eat Takeaway выросли соответственно на 47% и 10%. При сопоставимых перспективах роста выручки в ближайшие пять лет компания сейчас оценивается по мультипликаторам в целом справедливо по отношению к конкурентам. Мы повышаем рейтинг по акциям эмитента до уровня "держать", при этом на 6% увеличивая целевую цену в связи со сдвигом года дисконтирования, которая, по нашим расчетам, составляет HKD120 за штуку", - пишет старший аналитик Сергей Вахрамеев.

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