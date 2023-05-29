"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа до 6000 руб

"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" до 6000 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 9% от текущего уровня с возможным расширением до 18% после дивидендной отсечки 2 июня 2023 года, сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова.

"Акции "ЛУКОЙЛа" входят в число наших фаворитов на 2023 год. Мы сохраняем позитивный взгляд на и решили повысить таргет по ним. Преимуществ у бумаг до сих пор больше, чем недостатков. Мы ждем, что дивиденды за 2023 год могут принести доходность более 10%, - отмечает эксперт. - Эмитент эффективно перенаправляет поставки на азиатские рынки, чтобы снизить эффект западных санкций. Более того, компания не распределила всю прибыль за 2022 год, а значит, она может направить оставшуюся прибыль на развитие новых проектов, чтобы опять же снизить эффект от западных санкций. Акции "ЛУКОЙЛа" торгуются все еще дешево по мультипликатору P/E, который составляет всего лишь 4,9х. Более того, акции скорректируются после дивидендной отсечки 2 июня и будут торговаться по еще более привлекательным оценкам".

Указывает Цыбиков при этом и на возможные риски:

- Санкции;

- Сейчас большое влияние на российский рынок оказывают частные инвесторы, и некоторые из них могут начать фиксировать прибыль по акциям эмитента, поэтому в краткосрочной перспективе возможна коррекция стоимости бумаг.

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