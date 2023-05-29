"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Совкомфлота

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота", сообщается в материале Елены Сахновой, Андрея Карагодина и Лидии Михайловой.

Эксперты отмечают следующие важные факторы:

- Ставки фрахта продолжат оставаться высокими. "На текущий момент спотовые ($70 тыс./день) ставки фрахта в три раза превышают средний уровень ставок за последние 10 лет (примерно $20 тыс./день). Мы ожидаем, что ставки вернутся на среднеисторические уровни только к 2025 году, что позволит компании зарабатывать сверхприбыль в ближайшие два года", - указывают аналитики в комментарии.

- Рекордные финансовые результаты за 2023 год. Высокий уровень ставок позволит компании заработать рекордную EBITDA ($1,498 млн, +44% г/г) и увеличить чистую прибыль в 2 раза ($786 млн).

- Двузначная дивидендная доходность. "По итогам 2023 года мы ожидаем рекордный дивиденд в размере 12,7 руб. на акцию (18,6% дивдоходность). В 2024 году дивидендная доходность останется двузначной (11,5%), после чего с 2025 года вернется к нормализованным уровням, обещанным компанией в момент IPO (6-8%)", - отмечают аналитики в материале.

- Фундаментальная недооценка. "Совкомфлот" торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 2023 = 1,9x, что в два раза ниже мировых компаний-аналогов и в три раза ниже уровня IPO.

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