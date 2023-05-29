Рубль днем немного снижается к доллару и евро на фоне завершения налоговых выплат мая

Москва. 29 мая. Доллар США и евро незначительно укрепляются на Московской бирже в понедельник днем, рубль опускается к бивалютной корзине на фоне завершения перечисления в бюджет налоговых платежей мая.

Курс доллара США составил 80,19 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,99 руб./EUR1, подорожав на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,85 копейки - до 82,8 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,1 копейки - до 11,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем немного понижается в основных валютных парах на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров из-за завершения налогового периода мая. Единой датой внесения налоговых платежей является 28-е число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая пришлось на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа стал понедельник, 29 мая.

При этом торги на внутреннем валютном рынке проходят при довольно низкой активности игроков, так как в понедельник закрыты биржи США и Великобритании закрыты (День памяти в США, Банковский выходной в Британии).

"На валютном рынке Московской биржи восьмую сессию подряд сохраняется баланс между спросом и предложением, при этом торги долларом с расчетами "завтра" проходят на довольно низких объемах, в среднем не превышая $1 млрд. Мы считаем, что на текущий момент участникам торгов нет стимула открывать позиции на рынке, а ключевые участники-экспортеры и импортеры ожидают более привлекательного курса для конверсионных операций. (. . .) На текущей неделе считаем, что доллар может предпринять попытки к снижению в диапазоне 78-80 руб. Основную и ключевую поддержку национальной валюте может оказать выход на рынок "ЛУКОЙЛа" в преддверии выплаты дивидендов. Так, по нашим оценкам, компания может сформировать $1,3 млрд дополнительного навеса предложения долларов, который растянется в рамках первой недели июня", - полагает главный аналитик ПСБ (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"На прошлой неделе рубль не показывал ярко выраженную динамику. Усиление продаж валюты со стороны экспортеров для уплаты налогов компенсировалось глобальным укреплением доллара. Рубль сегодня окончательно потеряет поддержку налогового периода, но отдельные экспортеры продолжат продавать валюту в рамках подготовки к выплате дивидендов. На этом фоне для курса пары "доллар-рубль" пока сохраняет актуальность диапазон 78,5-81 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник. Трейдеры оценивают перспективы подъема процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $76,5 баррель, что на 0,49% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 0,36%, до $72,4 за баррель.

На минувшей неделе обе марки подорожали, однако потенциал роста котировок может быть ограничен на фоне вероятного повышения процентных ставок по итогам июньского заседания ФРС.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках пятницы - 7,48% и 7,65% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно прошлой недели - 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.