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29 мая 2023 года 15:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1400 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,32%, стоп-приказ: 1240 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "24 мая Госдума одобрила обнуление НДПИ для проекта эмитента на Ямале. Это позволит распределить денежные потоки внутри компании более качественно и, вероятнее всего, будет учтено в будущих дивидендах", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения основной восходящий тренд сохраняется, котировки стремятся закрыть дивидендный "гэп". При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1240 руб. риск на портфель составит 0,39%", - указывают в "Финаме". "НОВАТЭК" является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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