Цена нефти в целом пока сохраняет потенциал роста к $80/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent в целом сохраняют потенциал роста к уровню $80 за баррель, в ближайшие дни на стоимость фьючерсов повлияют майские индексы деловой активности в Китае, а дальнейшая динамика цен определится исходом заседания ОПЕК+ (4 июня 2023 года), говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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