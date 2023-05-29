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29 мая 2023 года 12:53
Реализация buyback станет одним из драйверов роста цены акций ГК Самолет в 2023г - Инвестбанк Синара
Реализация объявленной программы buyback станет дополнительным драйвером роста стоимости акций ГК "Самолет" в текущем году, говорится в обзоре аналитика "Инвестиционного банка Синара" Ирины Фомкиной. "Совет директоров ГК "Самолет" утвердил программу выкупа собственных акций группы у акционеров на общую сумму 10 млрд руб., что соответствует 6% ее рыночной капитализации по котировкам закрытия 26 мая. Решение провести выкуп объясняется недостаточно высокими, по мнению руководства группы, текущими оценками. Реализация программы рассчитана до конца 2023 года с приобретением бумаг на одно из дочерних предприятий, не называемое в сообщении. Казначейские акции эмитент намерен использовать в общекорпоративных целях, - отмечает эксперт. - Масштаб программы соответствует стоимости 68% акций, находящихся в свободном обращении, если считать по котировкам на пятничное закрытие. ГК "Самолет", как мы полагаем, намерена сохранить свой статус публичной компании и в 2024 году или еще позднее проведет вторичное размещение своих бумаг на бирже, если рыночная конъюнктура к тому времени улучшится. Руководство ранее заявляло о цели достичь за счет SPO капитализации в 400 млрд руб., что в 2,5 раза больше показателя на вечер пятницы, 26 мая, (163,1 млрд руб.) и соответствует примерно 6496 руб. в расчете на акцию. Наша оценка стоимости эмитента дает целевую цену в 3070 руб. за акцию. Стоимость программы выкупа также эквивалентна 65% прошлогодней чистой прибыли девелопера. В текущих условиях мы бы не рассчитывали на выплату дивидендов за 3К23 или 1П23". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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