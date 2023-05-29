"Финам" повысил рейтинг акций Apple до "покупать" с прогнозной стоимостью $200

"Финам" повысил рейтинг акций Apple Inc. с "держать" до "покупать" после публикации квартальной отчетности эмитента, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость указанных бумаг была повышена экспертами со $165 до $200 за штуку на горизонте года.

"Apple представила сильный отчет за январь-март 2023 года. Несмотря на сложный макроэкономический климат, компания показала снижение выручки лишь на 2,5% г/г, а чистую прибыль на акцию и вовсе смогла удержать на уровне прошлого года. При этом за счет продаж на развивающихся рынках и флагманской 14-й линейки iPhone Apple обновила рекорд по продажам смартфонов для мартовских кварталов. Рост валовой маржинальности с 43,7% годом ранее до 44,3% также стал приятной неожиданностью для рынка и аналитиков", - отмечают в "Финаме".

"Новые технологии, лояльная потребительская база и расширение экосистемы - ключевые долгосрочные драйверы для Apple. Ежегодное обновление продуктовой линейки позволяет Apple поддерживать рост валовой маржи даже в условиях снижения спроса, что доказано на примере 2022 года и 1К23. Дальнейшая цифровизация и огромная база потребителей (более 2 млрд активных устройств) дают эмитенту гарантию роста продаж на долгосрочном горизонте. Кроме того, компания имеет большой потенциал к дальнейшему расширению экосистемы за счет действующих и новых линеек бизнеса (VR/AR, игровой сегмент и т.д.), - пишут аналитики в обзоре. - Apple остается мировым лидером по объемам программы buyback. В начале мая менеджмент одобрил новый транш в размере $90 млрд (3,3% от текущей капитализации), и мы ожидаем сохранение этого тренда до появления капиталоемкого варианта вложения денежных средств, которым на горизонте ближайшего десятилетия могут стать автопилотируемые электромобили".

"Главные риски для Apple - ужесточение антимонопольного законодательства, зависимость от Китая в части сборки гаджетов, сценарий глубокой рецессии в мировой экономике. Касательно второго фактора мы отмечаем, что компания начала активную работу по географической диверсификации производства с фокусом на Индии и Вьетнаме. Уже к 2025 году 25% всех iPhone могут производиться в Индии, а во Вьетнаме - 20% iPad и Apple Watch, а также 65% AirPods", - указывают эксперты инвесткомпании.

Apple Inc. - американский производитель электроники под одноименным брендом, крупнейшая в мире компания по рыночной стоимости.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.