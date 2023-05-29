Рынок акций РФ превысил 2700п по индексу МосБиржи на фоне общемирового оптимизма, раллирует "Самолет" на новостях

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры после известий о достижении в США окончательного соглашения по потолку госдолга страны. Индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов, обновив максимум с начала апреля 2022 года; во "втором эшелоне" раллируют акции ГК "Самолет" на новостях о buyback.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2708,95 пункта (+1%), индекс РТС - 1067,43 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар стоит 79,94 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%).

Подешевели после отсечки дивидендов за 2022 год акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,2%, до 4,158 рубля; дивиденды - 0,2837 рубля на акцию). Также просели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке ожидается новая позитивная неделя, причин для снижения не наблюдается. В среднесрочной перспективе подъем индекса МосБиржи может продолжиться на ожиданиях поступления дивидендов от "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка. На американском рынке торги в понедельник не проводятся из-за национального выходного. Во вторник рынок может пойти еще выше - в базовом сценарии индекс S&P 500 может подняться выше 4300 пунктов.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон в понедельник умеренно позитивный.

В Китае инвесторы обращают внимание на падение прибыли промышленных предприятий, рынку акций Японии помогает расти слабая иена. Нефть торгуется стабильно в ожидании свежей статистики и решения ОПЕК+. Внешние рынки, скорее всего, будут торговаться вяло, поскольку в Великобритании и США выходные.

"Российский рынок почти отыграл все значимые дивидендные ожидания. Поэтому дальнейший рост может быть затруднен. Рубль может возобновить ослабление, так как в понедельник, 29 мая, завершается очередной налоговый период", - отмечает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, на фоне избрания Реджепа Тайипа Эрдогана на второй срок на пост президента Турции не исключен повышенный спрос на акции "Газпрома", так как риски, связанные с созданием газового хаба в республике, теперь практически сняты. Также ожидается сохранение положительной динамики акций "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, подросшая нефть и геополитика призывают к продолжению роста российских акций.

На предыдущей неделе не реализовался пессимистичный сценарий коррекции, с отработкой фигуры теханализа "двойная вершина". Раз рынок категорически не хочет падать, то пора бы ему начать новую волну роста, тем более что перекупленность снята за счет боковика с 16 по 25 мая, полагает эксперт.

В понедельник все благоприятствует "быкам". Из США поступили новости, что президент США Джо Байден достиг соглашения с представителем республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти по увеличению потолка госдолга. В этом мало кто сомневался, но все-таки мировые рынки немного успокоятся. Следовательно, нефть может продолжить рост. Кроме того, СМИ сообщают о победе Эрдогана на выборах президента Турции. Таким образом, отношения России и Турции как минимум не ухудшатся. Этот факт может продолжить отыгрывать ростом локально перепроданный "Газпром" (MOEX: GAZP) из-за снятия рисков срыва строительства нового хаба в Турции и сокращения поставок в страну по уже имеющимся газопроводам, отмечает эксперт.

"Из других бумаг позитивный взгляд сохраняется на акции "ЛУКОЙЛа" - в четверг они будут последний день торговаться с дивидендами, так что к этой дате котировки могут спекулятивно разогнать. Среднесрочным инвесторам можно смело выходить на дивиденды, дивидендный "гэп" ожидается меньше, чем размер выплат. Также есть потенциал роста и у акций Сбербанка - сопротивление находится на уровне 260 руб. Пока все говорит в пользу того, что от 260 рублей мы увидим либо легкую коррекцию, либо боковик, после чего подъем Сбера продолжится", - полагает Антонов.

В США в пятницу основные индексы акций выросли на 1-2,2%, причем S&P 500 (+1,3%) и Nasdaq (+2,2%) достигли максимумов с августа 2022 года. По итогам недели Nasdaq увеличился на 2,5%, завершив "в плюсе" пятую неделю подряд, чего не происходило с начала февраля, сообщает MarketWatch. Индекс S&P 500 за пять рабочих дней прибавил 0,3%, в то время как Dow Jones просел на 1%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем.

Позитивное влияние на рынок в пятницу оказали ожидания скорого решения проблемы с повышением потолка государственных заимствований в США.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, рынки Южной Кореи закрыты в связи с праздником; китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел на 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Заявление президента США Джо Байдена о достижении соглашения по вопросу потолка госдолга со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти улучшило настрой трейдеров, отмечает Market Watch.

Американский президент отметил, что достигнутое соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов". "Снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта", - сказал Байден, призвав обе партии в Конгрессе объединиться для скорейшего принятия соглашения.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в январе-апреле упала на 20,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 032,88 млрд юаней ($287,7 млрд), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Спад был отмечен в 27 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний черной металлургии, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники.

Слабые статданные усилили ожидания, что китайские власти продолжат принимать меры для стимулирования экономической активности, отмечает Trading Economics.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, принципиальное соглашение, достигнутое Белым домом и республиканцами в Палате представителей, повысит лимит госдолга на два года и ограничит расходы, не связанные с обороной, до уровня текущего финансового года на 2024 и 2025 годы.

Нижняя палата Конгресса сможет провести голосование об одобрении соглашения во вторник, 30 мая, поскольку в понедельник в США празднуется День поминовения. В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении велись уже несколько месяцев.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на фоне оптимизма по поводу повышения потолка госдолга США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $77,31 за баррель (+0,5% и +0,9% в пятницу), июльская цена WTI - $73,1 за баррель (+0,6% и +1,2% в пятницу).

По итогам минувшей недели контракт на Brent подорожал на 1,8%, WTI выросла в цене на 1,4%.

Как ожидается, объем торгов в понедельник может оказаться ниже обычного из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с государственными праздниками.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на пять единиц и составило 570, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Это минимум с марта 2022 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+9,5%), ГК "Самолет" (+8,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+5,6%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+5,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+4,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,8%).

Акции ГК "Самолет" растут на фоне известий, что совет директоров принял решение поручить менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд рублей до конца 2023 года. Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях.

Подешевели "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-2,6%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 18,41 млрд рублей (из них 5,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,25 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,42 млрд рублей на акции "Газпрома").