Решение о buyback - сильная поддержка для цены акций ГК Самолет - БКС Экспресс

Новость от совета директоров ГК "Самолет" о программе buyback позитивна для эмитента, это сильная поддержка для стоимости его бумаг, сообщается в комментарии аналитиков БКС Экспресс.

"Совет директоров группы "Самолет" принял решение поручить менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд руб. до конца 2023 года (около 3,9 млн бумаг по текущей цене, 6% акций). Поводом является то, что текущая цена не отражает адекватную стоимость бизнеса. Решение позитивно для эмитента - это сильная поддержка для его бумаг", - отмечают эксперты.

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