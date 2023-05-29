Курс рубля, скорее всего, пока останется в диапазоне 78,5-81 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 78,5-81 руб./$1 в ближайшее время - в понедельник национальная валюта окончательно потеряет поддержку налогового периода, но отдельные экспортеры продолжат продавать валюту в рамках подготовки к выплате дивидендов, отмечают в комментарии аналитики банка "Санкт-Петербург".

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