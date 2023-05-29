Акции Интер РАО - хороший защитный актив - "Ингосстрах-Инвестиции"

Акции "Интер РАО" являются достаточно хорошим защитным активов в текущих реалиях, полагают аналитики управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции".

"По результатам 2021 года компания входила в топ-3 в секторе по объему установленной мощности и по выработке электроэнергии, компания также занимала третье место среди российских генерирующих компаний по коэффициенту использования установленной мощности (КИУМ), который находился на уровне около 47%", - отмечается в комментарии.

На взгляд экспертов, в текущих реалиях компания является достаточно хорошим защитным активом, который генерирует достаточно стабильные денежные потоки и продолжает выплачивать дивиденды (дивидендная доходность составляла 6,7%).

"Компания направляла на дивидендные выплаты около 25% от чистой прибыли согласно дивидендной политике, - указывают аналитики. - Из плюсов компании также стоит выделить активное участие в программе ДПМ-2, что также поддержит финансовые показатели в ближайшие годы. Одним из факторов, который влияет на инвестиционный кейс компании, также является вопрос об использовании значительной денежной подушки, в том числе, для сделок M&A. В текущих реалиях мы считаем, что вероятность приобретения компанией других игроков отрасли несколько увеличилась, что может позитивно сказаться на котировках компании".

Среди основных рисков стратеги выделяют изменения в законодательстве, снижение индексации тарифов при высокой инфляции, что, по их мнению, может оказать давление на маржинальность, риски аварий, риски существенного обесценения курса рубля в краткосрочной перспективе.

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