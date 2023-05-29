"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Газпрома" с целевой ценой 190 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Европейские спотовые цены на газ на прошлой неделе упали на 25%, - констатируют эксперты. - Спотовые цены на СПГ в Азии к концу прошлой недели вернули себе ранее утраченную традиционную премию к европейским ценам, завершив неделю на $50 выше, чем спот на TTF. Некоторые чувствительные к ценам азиатские страны недавно вернулись на рынок СПГ после почти двухлетнего перерыва из-за неожиданно более доступных цен. Мы также ожидаем роста спроса в Европе из-за снижения цен, что, возможно, даже устранит большую часть сокращения спроса прошлой зимой в регионе (на 15-20%) в дополнение к фактору теплой погоды. Однако рост спроса сможет помочь "Газпрому" только после того, как контрактные цены с привязкой к хабам, которые имеют встроенный ценовой лаг, догонят спотовые уровни. Для этого спот должны прекратить падение на 1-4 месяца, чтобы цена "Газпрома" снова стала конкурентоспособной".

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