Индекс Мосбиржи, скорее всего, протестирует отметку 2700п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, протестирует отметку 2700п в понедельник, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи завершил предыдущую неделю уверенным ростом, приблизившись к отметке 2700 пунктов впервые с апреля прошлого года. Динамика бумаг была преимущественно растущей, лидером стал сегмент транспорта. В финансовом секторе выделялись акции Сбербанка, которые вплотную приблизились к отметке 250 рублей. Ожидаем, что индекс Мосбиржи в понедельник протестирует отметку 2700 пунктов. Внешний фон складывается довольно позитивно. На фоне переизбрания Эрдогана на второй срок в качестве президента Турции, не исключаем повышенного спроса на акции "Газпрома", так как риски, связанные с созданием газового хаба в республике, теперь практически сняты. Ожидаем сохранения положительной динамики акций "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка", - пишет эксперт.

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