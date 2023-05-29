Рубль в понедельник может укрепиться до 79,7 руб./$1 - SberCIB

Рубль в понедельник может укрепиться до 79,7 руб./$1, поскольку после достижения соглашения о повышении лимита госдолга нефть дорожает, говорится в комментарии SberCIB Investment Research.

Кроме того, в понедельник экспортеры заплатят налоги.

Эксперты напоминают, что в пятницу баррель Brent подорожал на $0,69 до $76,95 - появились новости о прогрессе в переговорах о повышении лимита госдолга США. В выходные соглашение было достигнуто, и нефть Brent этим утром подорожала на $0,5 за баррель. Торгов на рынках США и Великобритании в понедельник нет. Аналитики ожидают, что в течение дня цены на нефть останутся в диапазоне $77-78 за баррель.

"Доходности ОФЗ существенно не изменились в пятницу. В понедельник ситуация на российском рынке госдолга также, скорее всего, будет стабильной", - прогнозируют в SberCIB.

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