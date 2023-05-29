Интер РАО - фаворит в секторе электроэнергетики - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инестиции" отдают предпочтение акциям "Интер РАО" в секторе электроэнергетики, отмечается в комментарии.

"Мы отдаем предпочтение акциям "Интер РАО" в секторе электроэнергетики. 29 мая акции будут торговаться без дивидендов - компания выплачивает 6,5% доходности. Компания, вероятно, продолжит выплату дивидендов, однако, возможно, на уровне ниже среднеисторического, и имеет потенциал для роста в случае эффективного использования денежных средств", - пишут эксперты.

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