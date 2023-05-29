Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в понедельник - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт напоминает, что в пятницу на рынке ОФЗ сохранялись нейтральные настроения. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI остался на уровне 9,45% (+1 б.п. за неделю).

"Внешний новостной фон остается противоречивым, - полагает Монастыршин. - Из позитивных факторов отметим небольшой рост цен на нефть Brent на 1,8% за неделю (до $76,95 за баррель). При этом риски достижения лимита госдолга США и данные по инфляции негативно отразились на глобальном долговом рынке. Доходность UST-10 выросла за неделю до 3,8% (+10 б.п.), UST-2 до 4,54% (+26 б.п.) - максимумы с марта. На этой неделе рублевые гособлигации, скорее всего, продолжат торговаться в боковом диапазоне. Для 10-летних ОФЗ актуальным остается диапазон 10,4 - 10,6% годовых. Ближайшим важным событием, которое может повлиять на сложившееся равновесие, будет заседание ЦБР по ставке 9 июня".

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