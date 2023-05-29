Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 79,5-81,0 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 79,5-81,0 руб./$1, по паре евро/рубль - 85-87 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Поддержать российский рубль могут результаты последних месяцев по перенаправлению логистических потоков и освоению новых рынков сбыта, - полагает эксперт. - Индекс деловой активности, несмотря на нестабильность, находится на хорошем уровне и говорит об оптимизме в производственном секторе. В начале текущей недели рубль также будет опираться на пиковые продажи валютной выручки в рамках налогового периода. Американский доллар показал укрепление на фоне выхода относительно оптимистичных данных статистики по США после цикла активного повышения ставок ФРС".

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