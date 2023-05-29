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29 мая 2023 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 29 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite закончили сессию на максимальных отметках с августа прошлого года. По итогам всей прошедшей недели Nasdaq увеличился на 2,5%, завершив "в плюсе" пятую неделю подряд, чего не происходило с начала февраля. В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем. Позитивное влияние на американский рынок в пятницу оказали ожидания скорого решения проблемы с повышением потолка государственных заимствований в США.

Как стало известно в пятницу, индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце поднялся на 4,4% в годовом выражении. Таким образом, повышение ускорилось по сравнению с 4,2% в марте. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, вырос в апреле на 4,7% после подъема на 4,6% месяцем ранее. Эти данные подтолкнули трейдеров к пересмотру прогнозов относительно динамики процентных ставок ФРС. Исходя из котировок фьючерсов, в пятницу 65,9% из них стали ожидать повышения стоимости заимствований еще на 25 базисных пунктов на следующем заседании против 51,7% в четверг.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила в пятницу, что не исключает возможности очередного повышения базовой процентной ставки Федрезервом в июне в связи с отсутствием ощутимого прогресса в замедлении инфляции. "Опубликованные статданные показывают, что нам многое еще предстоит сделать", - сказала она в интервью CNBC.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются в понедельник, исключением является гонконгский индикатор. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет на 0,2%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1% в ходе торгов. Вместе с тем гонконгский фондовый индекс Hang Seng упал на 0,7%. Рынки Южной Кореи закрыты в связи с праздником.

Заявление президента США Джо Байдена о достижении соглашения по вопросу потолка госдолга со спикером палаты представителей Кевином Маккарти улучшило настрой трейдеров. "Мы достигли двустороннего соглашения. И сейчас мы готовы направить его на рассмотрение в Конгресс", - заявил Байден по итогам телефонного разговора с Маккарти. Американский президент отметил, что достигнутое соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов". "Снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта", - сказал Байден, призвав обе партии в Конгрессе объединиться для скорейшего принятия соглашения.

В свою очередь цены на нефть растут утром в понедельник на фоне оптимизма по поводу повышения потолка госдолга США. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $77,3 баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на 0,9%, до $76,95 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились к этому времени на 0,59%, до $73,11 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов увеличилась на 1,2%, до $72,68 за баррель. По итогам минувшей недели нефть Brent подорожала на 1,8%, WTI выросла в цене на 1,4%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 мая снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 21,505 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,214 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился всего на 0,04% и составил 109,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 858,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,8%), "Почта России БО-002P-03" (+0,61%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-03" (-1,95%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,19%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что научно-технический центр АО "Заслон" завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Размещение началось 20 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,89% годовых. Купоны полугодовые. Заем размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 1,5 млрд рублей" до 4,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,7% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,32% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

АО "СофтЛайн" завершило размещение облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 мая. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,99% годовых, купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") завершило размещение 3-летних социальных облигаций с поручительством ДОМ.РФ 5-й серии объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 мая. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,65% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,89% годовых. Купоны будут выплачиваться 15 ноября и 15 мая ежегодно.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" завершило доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала. Основной выпуск 4-летних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей эмитент разместил в начале мая. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Также предусмотрен ковенантный пакет.

ООО "Ультра" (Магнитогорск) планирует 30 мая начать размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 17,2% годовых, купоны будут ежемесячными. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона.

Сбербанк (MOEX: SBER) установил ставку 1-6-го купонов 3-летних облигаций серии 002P-SBER44 объемом 56 млрд рублей на уровне 9,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,57% годовых. Предусмотрены полугодовые купоны. Сбор заявок на выпуск индикативного объема прошел 25-26 мая. Номинальный объем займа - 80 млрд рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 31 мая.

Кроме того, Сбербанк 31 мая начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-SBER36 объемом 20 млрд рублей. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 9,35% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 11-26-го купонов облигаций серии 001Р-16 на уровне 10,3% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке 6,1% годовых. Ставка текущего купона - 8,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 8 июня.

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) установило ставку 13-20-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 11% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей в июне 2020 года. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 9 июня. ЦБ РФ в марте 2020 года зарегистрировал программу облигаций завода объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

"Бифорком Текнолоджис" установил ставку 9-12-го купонов 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей на уровне 10,5% годовых. Компания разместила дебютный выпуск бондов в июне 2021 года по ставке 11,25% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. В конце апреля 2021 года Мосбиржа зарегистрировала 10-летнюю программу облигаций эмитента серии 001P объемом 3 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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