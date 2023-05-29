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29 мая 2023 года 09:28
Пара рубль/доллар предпримет попытки снижения в диапазон 78-80 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ
Пара рубль/доллар предпримет попытки снижения в диапазон 78-80 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Эксперт отмечает, что на валютном рынке Московской биржи восьмую сессию подряд сохраняется баланс между спросом и предложением, при этом торги долларом с расчетами "завтра" проходят на довольно низких объемах, в среднем не превышая $1 млрд долл. Жильников считает, что на текущий момент участникам торгов нет стимула открывать позиции на рынке, а ключевые участники - экспортеры и импортеры, ожидают более привлекательного курса для конверсионных операций. "Отметим, что новостной фон оставался также вполне стабильным. На текущей неделе доллар может предпринять попытки к снижению в диапазоне 78-80руб./$1, - прогнозирует аналитик банка. - Во-первых, основную и ключевую поддержку национальной валюте может оказать выход на рынок "ЛУКОЙЛа" в преддверии выплаты дивидендов. Во-вторых, несмотря на снижение поддержки рублю от налогового периода, пик конверсионных операций для налоговых выплат может прийти на торги понедельника, что также локально поддержит позиции национальной валюты. В менее вероятном сценарии, если два фактора не реализуются, то доллар, скорее всего, продолжит консолидироваться у верхней границы диапазона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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