Акции Zoom, Best Buy и NVIDIA будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Best Buy Co., NVIDIA Corp. и Zoom Video Communications будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Оксана Холоденко.

"Компания Zoom представила отчетность, зафиксировав резкое снижение чистой прибыли. Скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Выручка повысилась почти на 3%, до $1,11 млрд. Прогноз CNBC предполагает снижение EPS на 6,2% в ближайший год и рост на 120,8% в ближайшие 3-5 лет, в среднем в год. Акции начали восстанавливаться после отчета. Потенциал роста - до $72", - пишет аналитик.

Производитель графических процессоров NVIDIA увеличил чистую прибыль в I финансовом квартале на 26% (г/г), несмотря на снижение выручки. Компания спрогнозировала рекордную выручку во II финквартале, подчеркивается в комментарии. В пятницу котировки NVIDIA прибавили 2,5%, эксперт наблюдет позитивный импульс в бумагах и полагает, что локально акции могут двинуться в район $400.

"Крупнейший в США ритейлер электроники Best Buy представил отчетность в четверг, акции прибавили около 1%, - отмечает также Холоденко. - Компания сократила чистую прибыль и выручку - лучше и хуже консенсус-ожиданий аналитиков. Пятница обернулась ростом акций на 4,3%, котировка - $74,3. Бумаги нацелены на рост. Ближайший ориентир - $79".

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