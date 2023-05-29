.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индексы S&P 500 и Nasdaq на максимумах с августа 2022 года
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 1,9%
Снижение российской экономики в 1-м квартале замедлилось до 1,9% после сокращения на 2,7% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались чуть сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего падение на 2,2%
 
ЦБ РФ подготовит законопроект по регулированию рассрочки
В прошлом году Банк России инициировал обсуждение подходов к регулированию рынка рассрочки, собирал мнения участников процесса и юристов. В ближайшее время ЦБ готов сделать очередной шаг в этом направлении. Об этом "Известиям" сообщил глава службы...
 
Что нового готовит для россиян июнь
Законодательные изменения июня затронут порядок выплат из маткапитала, выплат обманутым дольщикам, порядка сдачи биометрии, пишет "Российская газета". Выплата из маткапитала будет приходить 5 числа каждого месяца С июня выплата из...
 
Взносы для работодателей с программами здоровья предлагают снизить
Общественная палата предложила предоставлять льготы работодателям, которые заботятся о здоровье сотрудников. В частности, им можно возвращать часть средств, перечисленных ранее в Соцфонд, если предприятие реализует для работников корпоративные...
 
29 мая 2023 года 09:02

Индексы S&P 500 и Nasdaq на максимумах с августа 2022 года

Индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу достигли максимумов с августа 2022 года. Фондовые рынки Японии и Китая поднимаются, Гонконг в минусе. Нефть дорожает благодаря сделке по госдолгу США, Brent у $77,5 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite закончили сессию на максимальных отметках с августа прошлого года.

По итогам всей прошедшей недели Nasdaq увеличился на 2,5%, завершив "в плюсе" пятую неделю подряд, чего не происходило с начала февраля, сообщает MarketWatch. Индекс S&P 500 за пять рабочих дней прибавил 0,3%, в то время как Dow Jones Industrial Average опустился на 1%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем.

Позитивное влияние на рынок в пятницу оказали ожидания скорого решения проблемы с повышением потолка государственных заимствований в США.

"Это ралли на некотором облегчении по поводу лимита госдолга", - полагает основатель и управляющий директор Claro Advisors Райан Белэнджер. При этом он считает, что Федеральная резервная система может повысить базовую ставку еще на 25 базисных пунктов на заседании в июне в рамках борьбы с высокой инфляцией.

Как стало известно в пятницу, индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце поднялся на 4,4% в годовом выражении. Таким образом, повышение ускорилось по сравнению с 4,2% в марте. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, вырос в апреле на 4,7% после подъема на 4,6% месяцем ранее.

Эти данные подтолкнули трейдеров к пересмотру прогнозов относительно динамики процентных ставок ФРС. Исходя из котировок фьючерсов, в пятницу 65,9% из них стали ожидать повышения стоимости заимствований еще на 25 б.п. на следующем заседании против 51,7% в четверг, согласно данным CME FedWatch Tool.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила в пятницу, что не исключает возможности очередного повышения базовой процентной ставки Федрезервом в июне в связи с отсутствием ощутимого прогресса в замедлении инфляции. "Опубликованные статданные показывают, что нам многое еще предстоит сделать", - сказала она в интервью CNBC.

Котировки акций Gap Inc. (SPB: GPS), владеющей сетью магазинов одежды, подскочили за день на 12,4% благодаря хорошей квартальной отчетности.

Tesla (SPB: TSLA) объявила о том, что сделает более 12 тыс. собственных станций быстрой зарядки электромобилей в США и Канаде доступными для владельцев машин Ford Motor (SPB: F) с начала 2024 года. Цена бумаг Tesla выросла на 4,7%, Ford - на 6,2%.

Стоимость Workday Inc. (SPB: WDAY) подскочила на 10%. Поставщик облачных приложений для управления персоналом и финансами в первом финквартале (февраль-апрель) вернулся на прибыльный уровень, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов.

В то же время стоимость акций Hibbett Inc. (SPB: HIBB) упала на 11,25%. Сеть магазинов спортивных товаров в первом финквартале, который завершился 29 апреля, снизила чистую прибыль на 8,7%, а также ухудшила годовой прогноз.

Ритейлер-дискаунтер товаров для дома Big Lots (SPB: BIG) в первом финквартале, закончившемся 29 апреля, увеличил чистый убыток почти в 19 раз, объявил о приостановке дивидендных выплат. Котировки акций компании рухнули на 13,3%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 328,69 пункта (на 1%) и составил 33093,34 пункта. Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 5,8%, и American Express Co. (SPB: AXP) - на 4,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 54,17 пункта (на 1,3%) и достигло 4205,45 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 277,59 пункта (2,2%) и завершил сессию на отметке 12975,69 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются в понедельник, исключением является гонконгский индикатор.

Рынки Южной Кореи закрыты в связи с праздником.

Заявление президента США Джо Байдена о достижении соглашения по вопросу потолка госдолга со спикером палаты представителей Кевином Маккарти улучшило настрой трейдеров, отмечает Market Watch.

"Мы достигли двустороннего соглашения. И сейчас мы готовы направить его на рассмотрение в Конгресс", - заявил Байден по итогам телефонного разговора с Маккарти.

Американский президент отметил, что достигнутое соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов".

"Снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта", - сказал Байден, призвав обе партии в Конгрессе объединиться для скорейшего принятия соглашения.

"Азиатские рынки пока реагируют осторожно. Позитивно, но осторожно", - отмечает главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт, слова которого приводит Market Watch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,2% в ходе торгов.

Лидерами роста в Токио в понедельник являются акции технологических компаний: стоимость бумаг SoftBank Group поднялась на 8,4%, Advantest - на 3,1%, Renesas Electronics - на 1,7%, Tokyo Electron - на 0,3%.

Также дорожают акции Nippon Yusen (+3,1%), Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,4%), Fast Retailing (+0,2%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в январе-апреле упала на 20,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 032,88 млрд юаней ($287,7 млрд), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Спад был отмечен в 27 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний черной металлургии, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники.

Слабые статданные усилили ожидания, что китайские власти продолжат принимать меры для стимулирования экономической активности, отмечает Trading Economics.

Бумаги технологических компаний КНР дорожают в понедельник. Стоимость акций производителя оптических телекоммуникационных систем Zhongji Innolight поднялась на 5,5%, Victory Giant Tech - на 7,6%, Tongfu Microelectronic - на 10%.

В то же время цена бумаг Contemporary Amperex Technology опустилась на 1,3%, Longi Green Energy - на 4%, Sungrow Power - на 4,2%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng упал на 0,7%.

Стоимость бумаг Meituan (SPB: 3690) снизилась на 7,85%, Sunny Optical Technology - на 5,5%, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 2,9%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавляет 1% в ходе торгов.

Акции BHP Group выросли в цене на 1,6%, Fortescue Metals - на 1,2%, Rio Tinto - на 1,5%.

Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне оптимизма по поводу повышения потолка госдолга США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск составляет $77,53 баррель, что на $0,58 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,69 (0,9%), до $76,95 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,65 (0,89%), до $73,32 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,84 (1,2%), до $72,68 за баррель.

По итогам минувшей недели контракт на Brent подорожал на 1,8%, WTI выросла в цене на 1,4%.

Президент США Джо Байден на выходных заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. По его словам, это предотвращает "наихудший из возможных кризисов", то есть вероятность дефолта по госдолгу США.

Переговорщики завершают работу над текстом законопроекта, который затем поступит в Палату представителей и Сенат.

Как ожидается, объем торгов в понедельник может оказаться ниже обычного из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с государственными праздниками.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на пять единиц и составило 570, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Это минимум с марта 2022 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 мая 2023 года 10:42
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций Газпрома
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Газпрома" с целевой ценой 190 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Европейские спотовые цены на газ на прошлой неделе упали на 25%, - констатируют эксперты. - Спотовые цены на СПГ в Азии к концу прошлой...    читать дальше
.
29 мая 2023 года 10:31
Индекс Мосбиржи, скорее всего, протестирует отметку 2700п в понедельник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, протестирует отметку 2700п в понедельник, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи завершил предыдущую неделю уверенным ростом, приблизившись к отметке 2700 пунктов впервые с апреля прошлого года. Динамика бумаг была преимущественно...    читать дальше
.
29 мая 2023 года 10:24
Рубль в понедельник может укрепиться до 79,7 руб./$1 - SberCIB
Рубль в понедельник может укрепиться до 79,7 руб./$1, поскольку после достижения соглашения о повышении лимита госдолга нефть дорожает, говорится в комментарии SberCIB Investment Research. Кроме того, в понедельник экспортеры заплатят налоги. Эксперты напоминают, что в пятницу баррель Brent...    читать дальше
.
29 мая 2023 года 10:09
Интер РАО - фаворит в секторе электроэнергетики - "Мои Инвестиции"
Аналитики телеграм-канала "Мои Инестиции" отдают предпочтение акциям "Интер РАО" в секторе электроэнергетики, отмечается в комментарии. "Мы отдаем предпочтение акциям "Интер РАО" в секторе электроэнергетики. 29 мая акции будут торговаться без дивидендов - компания выплачивает 6,5% доходности....    читать дальше
.
29 мая 2023 года 09:55
Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в понедельник - ПСБ
Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Эксперт напоминает, что в пятницу на рынке ОФЗ сохранялись нейтральные настроения. Индекс доходности рублевых гособлигаций RGBI...    читать дальше
.
29 мая 2023 года 09:43
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 79,5-81,0 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 79,5-81,0 руб./$1, по паре евро/рубль - 85-87 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Поддержать российский рубль могут...    читать дальше
.
29 мая 2023 года 09:42
Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву
Москва. 29 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
29 мая 2023 года 09:28
Пара рубль/доллар предпримет попытки снижения в диапазон 78-80 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ
Пара рубль/доллар предпримет попытки снижения в диапазон 78-80 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Эксперт отмечает, что на валютном рынке Московской биржи восьмую сессию подряд сохраняется баланс между спросом и предложением, при этом торги долларом с...    читать дальше
.
29 мая 2023 года 09:16
Акции Zoom, Best Buy и NVIDIA будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции Best Buy Co., NVIDIA Corp. и Zoom Video Communications будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Оксана Холоденко. "Компания Zoom представила отчетность, зафиксировав резкое снижение чистой прибыли. Скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков....    читать дальше
.
29 мая 2023 года 09:02
Акции Газпрома могут получить импульс к росту на торгах в понедельник - БКС Экспресс
Акции "Газпрома" могут получить импульс к росту на торгах в понедельник и выглядеть лучше рынка, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Карпунин. "По индексу Мосбиржи продолжилось движение наверх в рамках устоявшегося среднесрочного тренда. После двухнедельной консолидации рынок пошел выше и...    читать дальше
.
29 мая 2023 года 08:46
Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня под давлением разнонаправленных факторов
Москва. 29 мая. Доллар США чуть снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется, находясь под давлением разнонаправленных факторов.    читать дальше
.
26 мая 2023 года 20:00
Рынок акций на неделе продолжил рост на дивидендных ожиданиях, индекс Мосбиржи обновил максимум за год
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост, подогреваемый дивидендными ожиданиями и некоторым улучшением внешней конъюнктуры благодаря надеждам на положительное решение вопроса о повышении потолка госдолга США; новые антироссийские санкции Запада рынок акций встретил довольно нейтрально. Индекс Мосбиржи на неделе обновил максимум более чем за год (с начала апреля 2022 года), превысив отметку 2680 пунктов.    читать дальше
.
26 мая 2023 года 19:45
Рубль в пятницу немного подрос к доллару и евро перед выходными днями
Москва. 26 мая. Доллар США и евро немного подешевели на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подрос к бивалютной корзине перед выходными днями и единым днем уплаты налогов в понедельник, 29 мая.    читать дальше
.
26 мая 2023 года 19:45
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, индекс Мосбиржи превысил 2680п
Москва. 26 мая. Рынок акций РФ в пятницу вырос на фоне коррекции нефти вверх (Brent превысила $76,6 за баррель), улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий новостей по дивидендам "Роснефти"; реакция на введение Японией новых антироссийских санкций оказалась нейтральной. Индекс Мосбиржи превысил 2680 пунктов, обновив максимум с начала апреля 2022 года; лидерами роста в пятницу выступили акции "Магнита" и "префы" "Сургутнефтегаза", во втором эшелоне - бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" и "Совкомфлота".    читать дальше
.
26 мая 2023 года 19:03
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST
Москва. 26 мая. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне сохраняющейся неопределенности с потолком госдолга США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.