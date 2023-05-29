Индексы S&P 500 и Nasdaq на максимумах с августа 2022 года

Индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу достигли максимумов с августа 2022 года. Фондовые рынки Японии и Китая поднимаются, Гонконг в минусе. Нефть дорожает благодаря сделке по госдолгу США, Brent у $77,5 за баррель

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite закончили сессию на максимальных отметках с августа прошлого года.

По итогам всей прошедшей недели Nasdaq увеличился на 2,5%, завершив "в плюсе" пятую неделю подряд, чего не происходило с начала февраля, сообщает MarketWatch. Индекс S&P 500 за пять рабочих дней прибавил 0,3%, в то время как Dow Jones Industrial Average опустился на 1%.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с праздничным днем.

Позитивное влияние на рынок в пятницу оказали ожидания скорого решения проблемы с повышением потолка государственных заимствований в США.

"Это ралли на некотором облегчении по поводу лимита госдолга", - полагает основатель и управляющий директор Claro Advisors Райан Белэнджер. При этом он считает, что Федеральная резервная система может повысить базовую ставку еще на 25 базисных пунктов на заседании в июне в рамках борьбы с высокой инфляцией.

Как стало известно в пятницу, индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце поднялся на 4,4% в годовом выражении. Таким образом, повышение ускорилось по сравнению с 4,2% в марте. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, вырос в апреле на 4,7% после подъема на 4,6% месяцем ранее.

Эти данные подтолкнули трейдеров к пересмотру прогнозов относительно динамики процентных ставок ФРС. Исходя из котировок фьючерсов, в пятницу 65,9% из них стали ожидать повышения стоимости заимствований еще на 25 б.п. на следующем заседании против 51,7% в четверг, согласно данным CME FedWatch Tool.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила в пятницу, что не исключает возможности очередного повышения базовой процентной ставки Федрезервом в июне в связи с отсутствием ощутимого прогресса в замедлении инфляции. "Опубликованные статданные показывают, что нам многое еще предстоит сделать", - сказала она в интервью CNBC.

Котировки акций Gap Inc. (SPB: GPS), владеющей сетью магазинов одежды, подскочили за день на 12,4% благодаря хорошей квартальной отчетности.

Tesla (SPB: TSLA) объявила о том, что сделает более 12 тыс. собственных станций быстрой зарядки электромобилей в США и Канаде доступными для владельцев машин Ford Motor (SPB: F) с начала 2024 года. Цена бумаг Tesla выросла на 4,7%, Ford - на 6,2%.

Стоимость Workday Inc. (SPB: WDAY) подскочила на 10%. Поставщик облачных приложений для управления персоналом и финансами в первом финквартале (февраль-апрель) вернулся на прибыльный уровень, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов.

В то же время стоимость акций Hibbett Inc. (SPB: HIBB) упала на 11,25%. Сеть магазинов спортивных товаров в первом финквартале, который завершился 29 апреля, снизила чистую прибыль на 8,7%, а также ухудшила годовой прогноз.

Ритейлер-дискаунтер товаров для дома Big Lots (SPB: BIG) в первом финквартале, закончившемся 29 апреля, увеличил чистый убыток почти в 19 раз, объявил о приостановке дивидендных выплат. Котировки акций компании рухнули на 13,3%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 328,69 пункта (на 1%) и составил 33093,34 пункта. Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 5,8%, и American Express Co. (SPB: AXP) - на 4,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 54,17 пункта (на 1,3%) и достигло 4205,45 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 277,59 пункта (2,2%) и завершил сессию на отметке 12975,69 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном поднимаются в понедельник, исключением является гонконгский индикатор.

Рынки Южной Кореи закрыты в связи с праздником.

Заявление президента США Джо Байдена о достижении соглашения по вопросу потолка госдолга со спикером палаты представителей Кевином Маккарти улучшило настрой трейдеров, отмечает Market Watch.

"Мы достигли двустороннего соглашения. И сейчас мы готовы направить его на рассмотрение в Конгресс", - заявил Байден по итогам телефонного разговора с Маккарти.

Американский президент отметил, что достигнутое соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов".

"Снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта", - сказал Байден, призвав обе партии в Конгрессе объединиться для скорейшего принятия соглашения.

"Азиатские рынки пока реагируют осторожно. Позитивно, но осторожно", - отмечает главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт, слова которого приводит Market Watch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,2% в ходе торгов.

Лидерами роста в Токио в понедельник являются акции технологических компаний: стоимость бумаг SoftBank Group поднялась на 8,4%, Advantest - на 3,1%, Renesas Electronics - на 1,7%, Tokyo Electron - на 0,3%.

Также дорожают акции Nippon Yusen (+3,1%), Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,4%), Fast Retailing (+0,2%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в январе-апреле упала на 20,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 032,88 млрд юаней ($287,7 млрд), сообщило в понедельник Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Спад был отмечен в 27 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний черной металлургии, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники.

Слабые статданные усилили ожидания, что китайские власти продолжат принимать меры для стимулирования экономической активности, отмечает Trading Economics.

Бумаги технологических компаний КНР дорожают в понедельник. Стоимость акций производителя оптических телекоммуникационных систем Zhongji Innolight поднялась на 5,5%, Victory Giant Tech - на 7,6%, Tongfu Microelectronic - на 10%.

В то же время цена бумаг Contemporary Amperex Technology опустилась на 1,3%, Longi Green Energy - на 4%, Sungrow Power - на 4,2%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng упал на 0,7%.

Стоимость бумаг Meituan (SPB: 3690) снизилась на 7,85%, Sunny Optical Technology - на 5,5%, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 2,9%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавляет 1% в ходе торгов.

Акции BHP Group выросли в цене на 1,6%, Fortescue Metals - на 1,2%, Rio Tinto - на 1,5%.

Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне оптимизма по поводу повышения потолка госдолга США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск составляет $77,53 баррель, что на $0,58 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,69 (0,9%), до $76,95 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,65 (0,89%), до $73,32 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,84 (1,2%), до $72,68 за баррель.

По итогам минувшей недели контракт на Brent подорожал на 1,8%, WTI выросла в цене на 1,4%.

Президент США Джо Байден на выходных заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. По его словам, это предотвращает "наихудший из возможных кризисов", то есть вероятность дефолта по госдолгу США.

Переговорщики завершают работу над текстом законопроекта, который затем поступит в Палату представителей и Сенат.

Как ожидается, объем торгов в понедельник может оказаться ниже обычного из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с государственными праздниками.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на пять единиц и составило 570, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Это минимум с марта 2022 года.