Акции Газпрома могут получить импульс к росту на торгах в понедельник - БКС Экспресс

Акции "Газпрома" могут получить импульс к росту на торгах в понедельник и выглядеть лучше рынка, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи продолжилось движение наверх в рамках устоявшегося среднесрочного тренда. После двухнедельной консолидации рынок пошел выше и наконец добрался до обозначенных ранее целей в диапазоне 2680-2740 пунктов. При спокойном фоне индекс может постепенно подобраться к уровням сопротивления около 2730-2740 пунктов, около которых возможно временное торможение восходящей тенденции. Поддержку среди прочего может оказать фактор реинвестирования дивидендов", - пишет эксперт.

Среди отдельных бумаг лучше рынка, возможно, будут выглядеть акции "Газпрома", допускает Карпунин. "В глазах инвесторов победа Эрдогана на выборах президента Турции выглядит позитивным фактором для компании, - подчеркивается в комментарии. - В первую очередь снимается неопределенность по поводу текущих поставок по Турецкому и Голубому потокам. Во вторую - остается актуальной перспектива строительства газового хаба в Турции. Эрдоган подтвердил, что страна планирует ввести его в эксплуатацию".

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